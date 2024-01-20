Протесты в Италии против израильского павильона на ярмарке привели к стычкам с полицией

Около 500 протестующих начали прорываться в выставочный центр, полицейские применили дубинки и водометы, передает ANSA

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Протесты против работы израильского павильона на ярмарке в итальянском городе Виченца привели к столкновениям демонстрантов с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, около 500 протестующих собрались примерно в 11:20 по местному времени (13:20 мск) возле выставочного центра. Затем участники акции начали прорываться в здание, полиция применила против них дубинки. Демонстранты, как пишет ANSA, использовали дымовые шашки и петарды, правоохранители в ответ применили водометы.

В результате столкновений, по информации агентства, пострадали четверо полицейских.