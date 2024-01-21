Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Смоленской области

Пострадавших нет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Смоленской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"20 января около 23:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия пострадавших нет. "На месте падения работают оперативные службы", - отметил Анохин.