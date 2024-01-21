В Норвежском море потерял ход траулер "Баренцево море"

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что причиной стала неисправность турбины главного двигателя

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Траулер-процессор "Баренцево море" потерял ход в Норвежском море из-за неисправности турбины главного двигателя. Судно буксируется в порт Мурманска. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Судно потеряло ход в Норвежском море 18 января из-за неисправности турбины главного двигателя. Сейчас судно буксируется в Мурманский морской порт для ремонта. В настоящее время буксируемый траулер уже прошел Кольский залив", - сообщили в ведомстве.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ее проводит архангельская транспортная прокуратура, которая проверяет исполнение законодательства о безопасности плавания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По данным из открытых источников, судно принадлежит АО "Архангельский траловый флот". Ожидается, что в порт Мурманска оно прибудет во второй половине дня понедельника.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, пострадавших после происшествия на судне нет. Мурманский следственный отдел на транспорте по факту случившегося проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). В ведомстве сообщили, что судно приписано к порту Мурманска.