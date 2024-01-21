В Севастополе второй раз за день объявляли воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Повторная воздушная тревога объявлена в Севастополе.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.
Позже губернатор сообщил об отмене тревоги.
В городе ранее было приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.
Также возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
В новость были внесены изменения (16:27 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.