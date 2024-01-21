В Севастополе второй раз за день объявляли воздушную тревогу

Военная операция на Украине

В городе было приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Повторная воздушная тревога объявлена в Севастополе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.

Позже губернатор сообщил об отмене тревоги.

В городе ранее было приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Также возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В новость были внесены изменения (16:27 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.