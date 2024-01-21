Мужчина погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В микрорайоне "Солнечный" в Макеевке произошло прямое попадание украинского снаряда в многоквартирный жилой дом

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Мужчина погиб в Куйбышевском районе Донецка в результате украинского обстрела, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Город Донецк (Куйбышевский район): в результате обстрела по улице Старомонтажной, 58, погиб мужчина (персональные данные устанавливаются). В результате сброса ВОП с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады - мужчина 1990 года рождения. Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по ул. Новаторов, 1, ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса с беспилотника взрывоопасного предмета на улице Туманяна сгорел трактор "Донбасстеплоэнерго". В микрорайоне "Солнечный" в Макеевке произошло прямое попадание украинского снаряда в многоквартирный жилой дом, в Центрально-Городском районе Горловки на проспекте Победы, улицах Остапенко и Кирова также снаряды попали в многоквартирные жилые дома. В Никитовском районе ВСУ попали в школу №68.