В Батуми эвакуировали сотрудников и посетителей четырех ТЦ из-за поисков взрывчатки

Эвакуацию объявили в "Метро сити", "Гранд молле", "Батуми плазе" и "Батуми молле"

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Правоохранители в Батуми эвакуировали посетителей и сотрудников четырех крупнейших торговых центров города из-за поисков взрывчатых веществ. Об этом сообщил местный портал "Батумелеби".

По данным портала, эвакуация объявлена в "Метро сити", "Гранд молле", "Батуми плазе" и "Батуми молле". В торговых центрах работают кинологи.

Была ли эвакуация следствием поступивших сообщений о минировании торговых центров, не уточняется. По данным издания, полиция прибыла в торговые объекты к 18:00 по местному времени (17:00 мск).