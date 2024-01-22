В Приморье в ДТП с участием машины скорой помощи погиб человек

Еще двое пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Врач и водитель машины скорой помощи пострадали в результате ДТП в Приморском крае. Водитель второй машины погиб.

"Под поселком Высокогорск Кавалеровского района произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Водитель и врач получили травмы и доставлены в Кавалеровскую больницу. На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Там уточнили, что для обслуживания жителей Кавалеровского района на смену заступила другая бригада на резервном автомобиле скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, 53-летний водитель автомобиля Honda CR-V при движении со стороны Кавалерово в направлении Рудной Пристани допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи. Водитель Honda получил травмы, несовместимые с жизнью. Стаж вождения погибшего - 15 лет.

"По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований", - уточнили в пресс-службе.