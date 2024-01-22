Си Цзиньпин поручил приложить усилия для поиска пропавших из-за оползня

Согласно уточненным данным, под завалом находятся 47 человек

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для проведения поисково-спасательных работ в юго-западной провинции Юньнань на месте схода оползня. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в районе города Чжаотун в 05:51 по пекинскому времени (00:51 мск). Согласно уточненным данным, под завалом находятся 47 человек. Власти мобилизовали ресурсы нескольких ведомств для поиска и спасения пропавших.

Си Цзиньпин, как отмечается, поручил оказать моральную поддержку родным и близким тех, кто оказался засыпан оползнем. Он подчеркнул, что в холодное время года возрастает вероятность возникновения различных происшествий.

"Все регионы и компетентные ведомства должны сосредоточиться на рисках и неявных факторах, представляющих опасность", - подчеркнул китайский лидер. Он указал на необходимость предотвращения ЧП, которые угрожают жизни и благосостоянию граждан.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян потребовал активизировать проведение поисково-спасательных работ и усилить контроль за рисками, чтобы не допустить аналогичных происшествий в случае повторного схода оползней в этом районе. На место во главе рабочей группы выехал замглавы китайского правительства Чжан Гоцин.