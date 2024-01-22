В Челябинской области после смерти ребенка в утробе матери возбудили дело о халатности

По мнению женщины, медики несвоевременно приняли меры по родоразрешению

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили дело о халатности по факту смерти ребенка в утробе матери в роддоме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Уточняется, что дело завели по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по региону представить в центральный аппарат ведомства доклад о том, как проходит расследование.

По предварительным данным СК, жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников. По ее мнению, медики несвоевременно приняли меры по родоразрешению, в результате чего произошла внутриутробная гибель плода.