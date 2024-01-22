В Красноярском крае обнаружили двух мужчин со смертельными травмами головы

По данным полиции, травмы имеют криминальный характер, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Двоих мужчин со смертельными травмами головы обнаружили в общественном туалете в Зеленогорске Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался в больнице", - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ и полицейские. Выполняется осмотр места происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации регионального главка МВД, травмы имеют криминальный характер.