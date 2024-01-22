В Югре председатель военно-врачебной комиссии военкомата стал фигурантом дела о взятках

Его арестовали, а троим соучастникам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа заключили под стражу по делу о взятках за получение документов для избежания военной службы, сообщили в СУ СК РФ по Югре.

"В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о даче и получении взяток за признание призывников негодными, ограниченно годными к прохождению военной службы (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) в отношении председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района и еще трех соучастников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2020 по 2023 год подозреваемый и трое сотрудников учреждений здравоохранения получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, благодаря которым граждан признавали негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. "В отношении председателя военно-врачебной комиссии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а сотрудников учреждений здравоохранения - запрет определенных действий", - отметил собеседник.

Установлены как минимум 12 граждан, от которых подозреваемые получили взятки. По данным полиции, каждый из них выплатил как минимум по 180 тыс. рублей взятки. Точная общая сумма переданного ими вознаграждения устанавливается.