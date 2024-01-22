Кузнецова: Киев через Telegram-каналы разжигает конфликты среди подростков в РФ

По словам вице-спикера Госдумы, Служба безопасности Украины формирует ячейки протестного движения среди несовершеннолетних россиян

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева установила, что киевский режим использует закрытые Telegram-каналы для разжигания межнациональных конфликтов среди подростков в РФ. Об этом сообщила сопредседатель парламентской комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы провели анализ информации, которая поступила к нам. Киевский режим причастен к разжиганию межнациональных конфликтов в подростковой среде. В этом направлении работают несколько закрытых Telegram-каналов, которые распространяют лживые, деструктивные сведения", - сказала Кузнецова.

Она отметила также, что Служба безопасности Украины (СБУ) формирует ячейки протестного движения среди несовершеннолетних россиян. "Такие группы создаются в социальных сетях, приложениях, в них продвигается романтизация насилия, преступности и беспорядков. Киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, они дискредитируют российские ценности и продвигают идеи экстремизма", - подчеркнула Кузнецова.

По итогам заседания комиссии Кузнецова сообщила журналистам, что оно стало одним из финальных на пути подготовки промежуточного доклада, который будет сформирован в конце февраля и представлен президенту России.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до года, результаты расследования направят руководству страны.