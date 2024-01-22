У жителя Нижнего Тагила изъяли около 26 кг наркотиков

По данным полиции, в момент задержания он пытался скрыться

ЧЕБОКСАРЫ, 22 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Чувашии в отношении жителя Нижнего Тагила, у которого полицейские при проезде по трассе М-12 обнаружили около 26 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем отделения ГИБДД на 684-м км трассы М-12 остановили иномарку. За рулем находился ранее судимый 35-летний житель Нижнего Тагила. Правоохранители обнаружили в багажнике среди личных вещей и изъяли около 26 кг мефедрона и 200 г других запрещенных веществ, что подтверждено экспертизой", - отмечается в сообщении.

Правоохранители отмечают, что во время общения с полицейскими мужчина попытался завести двигатель машины и скрыться, но был задержан. "Водитель пытался воспрепятствовать законным действиям полицейских и уехать с места задержания, поэтому в отношении него пришлось применить специальные средства - наручники", - добавляют в МВД по Чувашии.

Следствие полагает, что наркотики предназначались для дальнейшего бесконтактного сбыта через тайники-закладки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Мужчину арестовали.