В Новосибирской области полицейский ударил ножом сожительницу

МВД начало проверку

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Главное управление МВД по Новосибирской области начало служебную проверку по факту нанесения полицейским травм своей сожительнице, которая, по данным СМИ, также является сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

По данным СМИ, инцидент произошел в селе Кыштовка, где лейтенант полиции несколько раз ударил ножом в руку свою сожительницу, которая также работает в местном отделении полиции. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

"На момент происшествия сотрудник был трезв. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МВД уточнили, что в случае подтверждения вины сотрудник будет привлечен к ответственности и уволен по отрицательной статье.