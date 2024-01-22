В Воронеже у мусорных баков нашли тело девушки с признаками насильственной смерти

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 22 января. Тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружено возле мусорных баков в Воронеже. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в ночное время 22 января возле мусорных баков на территории Ленинского района города Воронежа тела 17-летней девушки с признаками насильственной смерти", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Ведутся допросы свидетелей.