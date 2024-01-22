22 января, 17:20

Суд в Москве заочно арестовал гражданина ФРГ за неуплату таможенных платежей

Если Висбек Франц Руперт Алоис будет признан виновным, ему могут назначить наказание на срок до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно арестовал гражданина Германии Висбека Франца Руперта Алоиса по делу о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении гражданина ФРГ Висбека Франца Руперта Алоиса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 месяцев. Начало срока содержания под стражей подлежит исчислению с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что арестованный гражданин ФРГ заочно обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере). Если Висбек будет признан виновным, ему могут назначить наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

В Мещанском суде ТАСС также сообщили, что по одному делу с Висбеком проходит гражданин России Александр Лепихов, а также еще двое соучастников. На имущество всех обвиняемых на территории России наложен арест. Сторона защиты гражданина Германии не согласилась с заочным арестом и подала жалобу.

Как сказано в Едином государственном реестре юридических лиц, Висбек и Лепихов являлись соучредителем ООО "Новый Сервис". Это предприятие зарегистрировано в Хабаровске и занимается лесозаготовками. На конец 2023 г. организация имела задолженность перед ФНС на сумму 33,9 млн рублей. 

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