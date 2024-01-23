В Белоруссии задержали участников контрабанды препарата от диабета

Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Белорусские правоохранители задержали группу лиц, которые под руководством гражданина РФ осуществляли незаконный ввоз в республику лекарства от диабета Ozempic, также использующегося для похудения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

"Брестские таможенники выявили преступную схему ввоза крупной партии лекарственных средств, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. 378 упаковок медицинского препарата Ozempic таможенники обнаружили в багажнике легкового автомобиля Audi, которым управлял гражданин Беларуси. Транспортное средство, которое направлялось в Россию, остановили для проверки во время проведения специального мероприятия на одном из участков автодороги М-1. Организатором схемы оказался 56-летний гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ГТК, россиянин "раздавал лекарства в Польше различным физическим лицам". "Граждане перемещали их через [белорусский пограничный] пункт пропуска "Брест" под видом товаров для личного пользования. В поиске таких физических лиц был задействован 54-летний брестчанин. Он же собирал и хранил Ozempic по месту своего жительства", - сообщили в ГТК.

"Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по материалам Брестской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь (контрабанда, совершенная группой лиц). Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, - проинформировали в таможенном ведомстве. - Лица, подозреваемые в совершении преступления, задержаны".