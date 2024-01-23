В Улан-Удэ местную жительницу обвинили в истязании полуторагодовалой дочери

По версии следствия, с апреля по октябрь 2023 года она избивала ребенка в качестве наказания

ТАСС, 23 января. Уголовное дело об истязании малолетней дочери возбуждено в отношении 31-летней жительницы Улан-Удэ в Бурятии, она арестована. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая проживала с дочерью в квартире у родителей покойного сожителя. "В период с апреля по октябрь 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила полуторагодовалой дочери побои. Противоправное поведение женщины по отношению к ребенку заметили бабушка и дедушка девочки, которые сообщили об этом в правоохранительные органы, после того как осенью женщину уличили в употреблении наркотических веществ. Ее ограничили в родительских правах, передав девочку под опеку родственнику", - отметили в СК.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.