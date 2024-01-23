Пожар в здании ансамбля католической церкви XIX века в Москве потушили на 51 кв. м

Пострадавших нет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании ансамбля католической церкви в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар ликвидирован на 51 кв. м. Горел третий этаж и кровля. Проводится разборка и проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Милютинском переулке горит здание ансамбля Римско-католической церкви святых апостолов Петра и Павла. Пострадавших нет. Загоревшийся дом является пристройкой к частной школе, из нее эвакуировали 200 детей, они направлены домой.

По соседству находится усадьба П. Ф. Митькова - А. Н. Арбатской и бывший Польский католический храм святых апостолов Петра и Павла. Здание построено в XIX веке, оно находится на реконструкции. Оно принадлежало Ватикану, после революции было национализировано. В настоящее время за право им владеть ведутся судебные споры.