Суд в Брянске обязал мэрию установить систему оповещения в гимназии, где была стрельба

Как постановил суд, управление образования городской администрации должно выделить деньги на эти цели в течение 15 рабочих дней с момента их поступления

БРЯНСК, 23 января. /ТАСС/. Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел исковое заявление зампрокурора об обеспечении антитеррористической защищенности гимназии №5, где в декабре 2023 года произошла стрельба. Суд обязал городскую администрацию выделить деньги на установку систем оповещения и управления эвакуацией, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Суд рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора Бежицкого района Брянска об обеспечении антитеррористической защищенности МБОУ "Гимназия №5". Суд обязал Брянскую городскую администрацию в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий по оборудованию объектов гимназии системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории гимназии, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В корпусах гимназии в Московском микрорайоне и на улице Бежицкой отсутствуют подобные системы. Управление образования горадминистрации должно выделить деньги на эти цели в течение 15 рабочих дней с момента их поступления.

Утром 7 декабря 2023 года восьмиклассница устроила стрельбу из охотничьего ружья в гимназии №5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила еще пятерых, после чего покончила с собой. По данным правоохранительных органов, в качестве приоритетной причины произошедшего рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.