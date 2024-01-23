В Челябинске загорелся торговый павильон на рынке

В ГУ МЧС России по Челябинской области не уточнили площадь возгорания

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Торговый павильон горит на рынке "Юрюзань" в Челябинске, сообщили журналистам в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

"На месте сотрудники МЧС. Горит павильон. Подан ствол на отсечение распространения пожара. Ждут энергослужбу для отключения электроснабжения (к павильону проложена линия высокого напряжения)", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве не уточнили площадь возгорания.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. "Идет проливка и разборка", - сказали в ведомстве.