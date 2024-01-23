В ФПК заявили, что пассажиры поезда Томск - Адлер ошибочно вышли из поезда из-за непогоды

Компания пообещала им выплатить полную стоимость билетов и начислить по 7 тыс. баллов "РЖД бонус"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Шесть пассажиров поезда рейса №115/116 Томск - Адлер 22 января ошибочно вышли из него за 51 км от нужной станции из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, где сейчас проводится служебное расследование.

При этом ранее Красноуфимская транспортная прокуратура после многочисленных публикаций в соцсетях заявила, что проводник поезда ошибочно высадил пассажиров. Была организована проверка о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на Горьковской железной дороге в Пермском крае.

"Вчера, 22 января, из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда №115/116 Томск - Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро. Пассажиры ехали до станции Чернушка", - говорится в сообщении.

Четверым пассажирам компания оплатила проезд на такси до пункта назначения, а двоих доставили вслед идущим поездом, уточнили в ФПК. "Федеральная пассажирская компания приносит свои извинения пассажирам. В качестве компенсации каждому из них будет выплачена полная стоимость билетов и начислено по 7 тыс. баллов "РЖД бонус", - добавили в компании.

Ранее в сети распространилась информация о том, что в полночь 22 января проводница поезда №115/116 сообщила пассажирам о прибытии на нужную станцию. Когда они вышли из вагона и поняли, что оказались не там, поезд тронулся. По сообщениям попавших в неприятную ситуацию пассажиров, позднее их "подобрал" товарный поезд.