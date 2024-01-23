В ДР Конго 11 человек погибли в результате атаки ополченцев

По данным агентства AFP, среди них было три женщины

НАЙРОБИ, 23 января. /ТАСС/. Более 10 мирных жителей были убиты во вторник ополченцами на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на парламентария.

Как отмечается, 11 человек, включая 3 женщин, были убиты ночью в деревне Фадиака в провинции Май-Ндомбе.

Конфликт в этой провинции начался в 2022 году вокруг земельного спора между теке, считающими себя владельцами деревень, расположенных вдоль реки Конго, и яка, пришедшими поселиться после них. Ополченцы яка обвиняются в актах насилия, в результате которого погибли сотни людей.

Как и на двух территориях на востоке ДРК, охваченных вооруженным восстанием, всеобщие выборы 20 декабря не удалось организовать в Квамуте по соображениям безопасности.