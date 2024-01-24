На Сахалине военнослужащего приговорили к шести годам колонии за избиение сослуживца

Его также лишили воинского звания старший сержант

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным избившего сослуживца военнослужащего по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания старший сержант и взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

Следствием установлено, что подсудимый, находясь в палаточном городке воинской части на военном полигоне в Сахалинской области, избил сослуживца из-за того, что тот нецензурно ответил. Мужчина нанес потерпевшему два удара кулаком в голову, а после взял деревянный брус и ударил им мужчину не менее трех раз в ребра. В отношении военнослужащего было заведено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.