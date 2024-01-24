В Челябинской области произошел пожар на мебельной фабрике

Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м

ТАСС, 24 января. Пожар на мебельной фабрике на площади 3,6 тыс. кв. м произошел в Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В 2 км от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3 600 кв. м", - сказано в сообщении.

В ГУ МЧС по Челябинской области журналистам сообщили, что для ликвидации возгорания создали два боевых участка, забор воды вели из пожарного водоема на территории фабрики. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания. Как отметили в ведомстве, людей в здании не было, информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара были привлечены более 60 человек и 18 единиц техники.

Позже в МЧС России сообщили, что возгорание удалось локализовать.

"В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 600 кв. м", - сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.