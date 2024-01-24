В Минусинске директор стройкомпании незаконно привлекла 142 млн рублей дольщиков

Срок сдачи жилого дома запланирован на май 2024 года, однако в настоящее время возведено только три этажа

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Директор строительной компании в Минусинске на юге Красноярского края подозревается в незаконном привлечении средств дольщиков на сумму не менее 142 млн рублей при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний города Минусинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). <…> Директор строительной компании заключила договоры инвестирования с 84 гражданами, которые приобретали квартиры в свою собственность, на общую сумму не менее 142 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2022 года коммерческая организация получила разрешение на строительство восьмиэтажного многоквартирного дома в Минусинске. "С целью финансирования для выполнения строительных работ застройщик решил привлечь денежные средства граждан - будущих собственников квартир. <…> В нарушение действующего законодательства об участии в долевом строительстве подозреваемая привлекла денежные средства граждан до момента сдачи дома в эксплуатацию. Срок сдачи жилого дома запланирован на май 2024 года, однако на данный момент возведено только три этажа", - пояснили в ведомстве.

Следователи изучают документацию, проводят необходимые следственные действия.