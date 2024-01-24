Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения блогеру

Замоскворецкий суд Москвы ранее отправил блогера на три месяца в СИЗО

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представитель защиты Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения блогеру, которая нарушила установленные ранее ограничения в рамках избранного ей домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталия Сальникова.

"Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения Елене Олеговне", - сказала собеседница агентства.

22 января Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил Блиновскую в СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она, пренебрегая установленными ей ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу.

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, Блиновская помещена в СИЗО-6, где содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. После карантина ее переведут в обычную камеру.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.