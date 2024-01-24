Причиной отравления газом шести человек в Подмосковье стала неисправность колонки

Нарушения в работе газового оборудования подтвердили и работники газовой службы при осмотре квартиры

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи Подмосковья начали проверку после отравления угарным газом матери и ее детей в Королеве, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, накануне мать со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире в Королеве, где готовила ужин. В какой-то момент они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в медицинское учреждение, где им была оказана экстренная помощь. "По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка. Предварительной причиной произошедшего - явилось неисправность газовой колонки. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

В свою очередь в областной прокуратуре сообщили ТАСС, что ведомством также организована проверка. По словам отца семейства, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее. "Нарушения в работе газового оборудования подтвердили и работники газовой службы при осмотре квартиры. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Королева, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - отметили в прокуратуре.