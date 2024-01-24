Число жертв оползня на юго-западе КНР возросло до 34

По сведениям Центрального телевидения Китая, еще 10 человек числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Число погибших в результате оползня, сошедшего в понедельник в провинции Юньнань на юго-западе КНР, возросло до 34. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, к 17:00 по пекинскому времени (12:00 мск) "на месте происшествия были обнаружены 34 человека без признаков жизни". Еще 10 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

ЧП произошло в районе города Чжаотун 22 января в 05:51 по пекинскому времени (00:51 мск). Для поиска и спасения пропавших власти мобилизовали ресурсы нескольких профильных ведомств. Из зоны бедствия эвакуированы 918 жителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для проведения поисково-спасательных работ в Юньнани в месте схода оползня.