В Мали более 70 человек погибли при обрушении золотого рудника

По данным AFP, в тоннеле в момент ЧП находились свыше 200 рабочих

ХАРАРЕ, 24 января. /ТАСС/. Более 70 рабочих погибли 19 января в результате обрушения тоннеля в золотом руднике на западе Мали. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По их данным, в тоннеле в момент ЧП находились более 200 рабочих. Поисковые работы завершены. Спасателям удалось обнаружить тела 73 человек.

Причины происшествия не приводятся.

Мали обладает крупными запасами золота, железной руды, марганца, лития и урана. Страна является четвертой в Африке по объемам добычи золота.