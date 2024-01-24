Режим тревоги объявили в аэропорту Нью-Дели из-за звонка о бомбе на борту самолета

Угроза оказалась ложной

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Режим тревоги был объявлен в столичном индийском аэропорту имени Индиры Ганди (IGI Airport) после поступления звонка о бомбе, заложенной на борту одного из самолетов, направлявшегося в воздушную гавань; угроза оказалась ложной. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Звонок от злоумышленников поступил вечером в офис индийской авиакомпании SpiceJet. Они сообщили о бомбе на борту внутреннего рейса из города Дарбханга (восточный штат Бихар) в Нью-Дели. Самолет благополучно приземлился в IGI Airport и был припаркован в изолированном отсеке для досмотра. Все пассажиры были высажены, никто не пострадал. После проверки лайнера режим тревоги был снят.

Полиция проводит расследование инцидента.