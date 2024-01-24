В центре Великого Устюга загорелся памятник архитектуры XIX века

Никто не пострадал

ТАСС, 24 января. Бывший дом купца Бабикова, объект культурного наследия федерального значения XIX века, загорелся в центре Великого Устюга. В момент прибытия пожарных горел мезонин нежилого двухэтажного деревянного дома, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Вологодской области.

"Сообщение о пожаре поступило около 21:00. Горит двухэтажный деревянный нежилой дом №98 на улице Красной в Великом Устюге. На момент прибытия первых пожарных расчетов горел мезонин над средней частью дома. Предварительно, никто не пострадал", - сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

В тушении пожара задействовали 16 человек и 5 единиц техники.

Согласно официальному перечню объектов культурного наследия региона, по этому адресу расположен памятник архитектуры середины XIX века - бывший особняк купца Семена Бибикова, в котором до революции 1917 года располагался магазин и жилые помещения, а после революции дом был национализирован и отдан под жилье.