В Новосибирской области задержали полицейского за попытку помешать расследованию дела

По данным СК, сотрудник приехал домой к следователю и начал ему угрожать

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Сотрудника отделения полиции в Усть-Таркском районе Новосибирской области задержали по делу о воспрепятствовании расследования. Мужчина приехал домой к следователю и начал ему угрожать. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным СК, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой-то бы не было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования расследованию дела, совершенное с использованием своего служебного положения). По данным следствия, полицейский узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела осуществляет производство следственных действий по уголовному делу. Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности с целью изменения хода расследования.

По данным СМИ, речь идет о расследовании убийства несовершеннолетней девочки в селе Яркуль, совершенном более 10 лет назад. В августе сотрудника МВД и двоих его бывших коллег арестовали по этому делу. Позднее был арестован начальник уголовного розыска отдела полиции. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, он подозревается в убийстве человека, знавшего об участии полицейских в убийстве девочки.