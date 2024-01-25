В Оренбургской области возбудили дело после обрушения насосной станции

По предварительным данным, погиб один человек

ТАСС, 25 января. Уголовное дело возбуждено после обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по факту обрушения стен и кровли насосной станции №2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщили в управлении.

Ранее из-под завалов извлекли одного человека без признаков жизни. Еще троих госпитализировали, один из пострадавших с 95% ожогов поверхности тела умер в больнице.

По информации пресс-службы, около 11:30 (09:30 мск) во время работ, проводимых подрядной организацией, в здании насосной станции №2 в Новотроицке произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Для координации следственно-оперативной группы на место направлен первый заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Ибраев.