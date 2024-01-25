В Ленобласти задержали распространителей открыток с прославлением Бандеры

В тексте содержались строки из песни украинских националистов, а также оскорбления в адрес действующего президента России и призывы к посягательству на его жизнь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Полиция в Гатчинском районе Ленинградской области задержала мужчину и женщину, которые в конце декабря 2023 года оставили среди товаров в местном гипермаркете новогодние открытки с поздравлением на украинском языке и прославлением сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"24 января по адресам проживания в поселке Тайцы оперативники задержали и изобличили в содеянном неработающих 63-летнего уроженца города Луцка Волынской области и 45-летнюю уроженку Ленинграда. При обыске у злоумышленников изъяли бумажный лист формата А4 с текстом открытки, цветной принтер, одежду, в которой оба были при совершении преступления, а также мобильные телефоны с сим-картами, электронный планшет, полиграфическую продукцию и 12 банковских карт", - рассказал собеседник агентства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма).

Как следует из материалов источника, 28 декабря в гипермаркете "Лента" на Таллинском шоссе в Петербурге подозреваемые разместили на витринах заранее изготовленные открытки с новогодними поздравлениями на украинском языке. В тексте содержались строки из песни украинских националистов с упоминанием Бандеры, а также оскорбления в адрес действующего президента России и призывы к посягательству на его жизнь. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев.