В Севастополе росгвардейцы обнаружили 54 мины в схроне времен Великой Отечественной войны

Снаряды передали сотрудникам полиции для дальнейшего уничтожения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Взрывотехники севастопольского ОМОН Росгвардии обнаружили 54 мины времен Великой Отечественной войны, обнаруженные вблизи виноградника в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Опасную находку сделали в Балаклавском районе города при проведении земляных работ возле виноградника. Изначально местные жители увидели всего четыре торчащих из земли боеприпаса. Однако прибывшие на место росгвардейцы-взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" при обследовании насчитали 54 минометные мины со взрывателями 82-мм калибра времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве предположили, что схрон боеприпасов смогли обнаружить из-за проливных дождей, которые прошли в Севастополе и размыли почву. Снаряды передали сотрудникам полиции для дальнейшего уничтожения.