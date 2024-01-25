СК РФ показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

На них виден выгоревший в результате падения самолета участок земли в безлюдной местности

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следственный комитет России показал видео с места крушения в результате зенитной атаки с территории Украины самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных для обмена. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На кадрах виден выгоревший в результате падения самолета участок земли в безлюдной местности. На нем разбросаны обломки самолета и фрагменты человеческих тел. На отдельных из их есть многочисленные татуировки, которые были ранее замечены на бойцах украинских нацбатальонов. Также на кадрах показана работа следователей, криминалистов и экспертов СК России.

ВСУ 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, ВСУ осуществили поражение самолета из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, при этом радиолокационные средства ВКС РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит Ил-76. Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что в районе крушения обнаружены фрагменты управляемой ракеты от зенитно-ракетного комплекса. СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Осмотр места крушения самолета Ил-76 позволил специалистам прийти к выводу, что самолет был атакован зенитной ракетой с Украины.