В Австралии из-за циклона более 40 тыс. домов остались без электричества

Циклон "Киррили" принес на северо-восточное побережье страны проливные дожди и сильный ветер, скорость которого превышала 33 м/с

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Десятки тысяч домов на северо-востоке Австралии остались без электричества из-за тропического циклона "Киррили", обрушившегося на побережье в ночь на пятницу. Об этом сообщили в службе спасения штата Квинсленд.

По данным ведомства, свыше 40 тыс. домов в окрестностях города Таунсвилл остаются без электричества и связи после прохождения тропического циклона "Киррили", принесшего на северо-восточное побережье Австралии проливные дожди и сильный ветер, скорость которого превышала 33 м/с. "Наши бригады обнаружили утром, что много линий электропередачи оборвано, есть поваленные и сломанные деревья, но серьезных повреждений нет. За ночь мы получили чуть более 170 звонков с просьбами о помощи и смогли ответить на все", - сказал исполняющий обязанности комиссара службы спасения Стивен Смит, добавив, что благодаря "организованности и ответственности граждан никаких операций по спасению во время прохождения шторма проводить не пришлось".

В австралийском государственном бюро метеорологии сообщили, что "в течение следующих нескольких дней ветер утихнет, однако дождливая погода на северо-восточном побережье континента сохранится до середины следующей недели". "Циклон будет продолжать двигаться на запад, вглубь континента, и принесет с собой широкий дождевой фронт во внутренние регионы страны. Мы ожидаем, что в следующие сутки на северо-востоке выпадет до 180 мм осадков, а затем дожди прекратятся", - сказал метеоролог Ангус Хайнс.