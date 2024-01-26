В ДР Конго в результате обстрела со стороны повстанцев погибли 19 человек

Также известно о 27 пострадавших

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Как минимум 19 человек погибли, 27 пострадали в результате минометного обстрела города Мвесо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) со стороны повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23). Об этом сообщило Agence Congolaise de Presse со ссылкой на армию ДРК.

По информации военных, отряды повстанцев при поддержке армии Руанды выпустили по городу 120 мин. Вооруженные силы ДРК проводят в Мвесо операцию против M23.

Повстанцы из М23 предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.