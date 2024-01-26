В Ульяновске на складе взорвались около 40 газовых баллонов

По предварительной информации, пострадавших нет

УЛЬЯНОВСК, 26 января. /ТАСС/. Пожар начался на складе в Засвияжском районе Ульяновска, взорвались порядка 40 газовых баллонов, пострадавших нет. Об этом глава города Александр Болдакин сообщил в Telegram-канале.

"По предварительной информации МБУ "Управление гражданской защиты", жертв и пострадавших нет. <…> При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов", - написал он.

По информации оперативных служб, площадь пожара составила 800 кв. м.

"В Ульяновске на улице Хваткова горит склад с газовыми баллонами. Произошло полное обрушение", - сказал собеседник агентства.

В тушении огня задействованы 55 человек.