На Филиппинах уничтожили девять исламистов в ходе военной операции

По данным газеты The Manila Times, двое боевиков были причастны к теракту в Университете Минданао в городе Марави

БАНГКОК, 27 января. /ТАСС/. Девять боевиков экстремистской группировки "Даула Исламия" были уничтожены на филиппинском острове Минданао (провинция Южный Ланао) во время операции вооруженных сил республики. Об этом сообщила газета The Manila Times.

Двое боевиков, согласно информации военных, причастны к теракту в Университете Минданао в городе Марави в декабре 2023 года. Изъято восемь единиц огнестрельного оружия.

По данным властей, группировка "Даула Исламия" несет ответственность за организацию взрыва во время проведения католической мессы в университетском спортзале. В результате погибли 4 человека, более 50 получили ранения. Правоохранительные органы Филиппин 8 декабря задержали одного из подозреваемых, который пронес самодельное взрывное устройство в спортзал. Правоохранители продолжают поиск других лиц, причастных к совершению этого теракта.