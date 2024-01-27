В Кисловодске поступила угроза о минировании музея

Все службы экстренного реагирования выехали на место

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Сообщение о минировании информационно-культурного центра "Музея А. И. Солженицына" проверяют в Кисловодске, рассказал ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Злоумышленники снова атакуют сообщениями о минировании. Хотят испортить выходной день. Угроза поступила о минировании музея Солженицына, расположенного по улице Александра Солженицына", - сказал Моисеев.

По его словам, все службы экстренного реагирования выехали на место. В данный момент проводится проверка на наличие взрывных устройств.