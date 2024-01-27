Женщина ранена в результате массовой атаки Новой Каховки украинскими беспилотниками

Глава региона Владимир Сальдо отметил, что ей оказали необходимую медицинскую помощь

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Мирная жительница ранена в результате массовой атаки Новой Каховки в Херсонской области беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку.<...> Ранена 70-летняя женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что удары пришлись по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. "На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта", - добавил он. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Как сообщили ТАСС военные следователи СК РФ, один из ударов также пришелся по автомобилю с гуманитарной помощью. На местах атаки ВСУ работают следственные органы.