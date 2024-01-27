Девять человек арестовали на 15 суток после драки на юге Москвы

По факту произошедшего конфликта возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бытовой конфликт между группой мужчин на Тамбовской улице на юге Москвы закончил потасовкой, в результате девять человек арестованы на 15 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Тамбовской улице. "Между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в отношении задержанных составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Суд арестовал их на 15 суток, задержанные помещены в специальное учреждение.

По факту произошедшего конфликта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ (хулиганство), санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. Проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законом.

В новость были внесены изменения (21:49 мск) - уточняются заголовок и лид, добавлены подробности в четвертом абзаце.