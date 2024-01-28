"Известия" сообщили о нападении на журналиста издания при выполнении редзадания в Химках

У Наталии Графчиковой выявили подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, отметило издание

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Корреспондент "Известий" Наталия Графчикова подверглась нападению в Химках. Это случилось во время подготовки специального репортажа по заданию редакции о российской блогосфере, сообщила газета.

"В доме шел семинар. Представились журналистами "Известий", в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера", - рассказала корреспондент. Когда Графчикова стала задавать вопросы и снимать происходящее на телефон, на съемочную группу напали охранники мероприятия, применив при этом грубую физическую силу, пишет газета.

Позже издание, ссылаясь на медицинское заключение, в своем Telegram-канале сообщило, что в результате инцидента у Графчиковой выявлено подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи обнаружили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

По данным издания, съемочная группа отправилась на мероприятие "Инна Ленд", организованное блогером Инной Тлиашиновой в коттедже в Подмосковье.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в настоящее время не располагает.