В Челябинской области возбудили дело после пожара на базе отдыха с четырьмя пострадавшими

Среди них - 11-летняя девочка

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту получения ожогов тремя взрослыми и ребенком при пожаре на базе отдыха в Кыштымском городском округе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на базе отдыха, расположенной в Кыштымском городском округе, произошло возгорание гостевого дома. В результате находившиеся в нем четверо постояльцев, в том числе 11-летняя девочка, получили ожоги различной степени тяжести. Пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона.

По информации пресс-службы, пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают следователь и следователь-криминалист СК России.