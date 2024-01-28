В Краснодаре задержали устроившего стрельбу в центре города

Пострадал мужчина

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Краснодара. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет в сторону, мужчины. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого по месту жительства в Динском районе", - говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе в центре Краснодара поступило в полицию в субботу, 27 января. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержанного заключили под стражу, ему грозит лишение свободы до семи лет.