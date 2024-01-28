В Бристоле в результате вооруженного нападения погибли двое подростков

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет стали жертвами вооруженного нападения в городе Бристоль в Великобритании. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле. Прибывшие полицейские оказали первую помощь пострадавшим, но от полученных ранений они умерли в больнице.

По данным Би-би-си, позднее полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались 44-летний мужчина и подросток 15 лет. Также полиция изъяла их автомобиль.