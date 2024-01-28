В Самарской области в результате пожара погибла семья из трех человек

СК проводит проверку

ТАСС, 28 января. Семья из трех человек, включая ребенка, погибла в результате пожара в доме в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок", - сообщили в управлении.

Следователи организовали проверку по факту пожара. Обстоятельства происшествия и причина возгорания устанавливаются. В пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, что взяли на контроль ход доследственной проверки.