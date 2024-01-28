В Полтавской области вновь поврежден промышленный объект

Глава региона Филипп Пронин отметил, что объект расположен в Кременчугском районе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, где произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

В своем Telegram-канале он написал, что объект расположен в Кременчугском районе. Пронин добавил, что другие подробности будут позже.

Перед этим поступали сообщения о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

Вечером 27 января Пронин также заявил о повреждении промышленного объекта в Кременчугском районе. В результате возник пожар. Лишь в воскресенье днем глава областной администрации сообщил, что пожар ликвидирован. По его словам, площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м.